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سعر TUCKER CARLSON (TUCKER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TUCKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TUCKER CARLSON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.41 - تغيير سعر TUCKER CARLSON خلال اليوم هو -5.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TUCKER CARLSON (TUCKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TUCKER CARLSON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TUCKER CARLSON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TUCKER CARLSON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TUCKER CARLSON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.18% 30 يوم $ 0 -50.02% 60 يوم $ 0 -49.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TUCKER CARLSON (TUCKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TUCKER CARLSON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -5.18% تغير السعر (7 أيام) -12.23%

معلومات سوق TUCKER CARLSON (TUCKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: