سعر Tucker (TUCKER)
سعر Tucker (TUCKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.91K. يتم تحديث سعر TUCKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tucker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.69
- تغيير سعر Tucker خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Tucker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tucker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tucker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tucker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-25.86%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tucker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-0.72%
-18.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First Dog Of Pnut's Freedom Farm About TUCKER Tucker is no ordinary dog—he is a fearless guardian and a true hero. When predators began targeting chickens and goats, Tucker stepped in to protect them. With unwavering courage and dedication, he keeps the farm's animals safe day and night. Known as the Peanut Freedom Farm Protector, Tucker’s presence brings peace and security to the farm. His story is one of strength, loyalty, and the remarkable bond between animals. Tucker isn’t just a protector—he’s a symbol of resilience and love. Tucker forever.
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