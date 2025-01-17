سعر Tubbi (TUBBI)
سعر Tubbi (TUBBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر TUBBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tubbi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 802.37
- تغيير سعر Tubbi خلال اليوم هو +8.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tubbi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tubbi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tubbi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tubbi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tubbi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+8.59%
-29.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders.
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