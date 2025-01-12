سعر Tsutsuji (TSU)
سعر Tsutsuji (TSU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.17K. يتم تحديث سعر TSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tsutsuji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.25
- تغيير سعر Tsutsuji خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tsutsuji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tsutsuji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tsutsuji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tsutsuji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-34.19%
|60 يوم
|$ 0
|-58.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tsutsuji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-0.22%
-13.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Tsutsuji (TSU), inspired by Kabosu’s oldest feline sister, Tsutsuji. As a tribute to the beloved canine that sparked the viral Doge meme, TSU aims to capture the playful and mischievous spirit of its feline counterpart. This project expands the meme-inspired cryptocurrency family, promoting a fun, community-driven approach to digital transactions. Unlike traditional cryptocurrencies, TSU focuses on creating a lighthearted and engaging environment for its holders, fostering a sense of camaraderie among those who appreciate both the humor and novelty of internet culture. Join the TSU community join the meow cabal.
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