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سعر Tsuki Inu (TKINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TKINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tsuki Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.77 - تغيير سعر Tsuki Inu خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tsuki Inu (TKINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ 0 -22.73% 60 يوم $ 0 -32.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tsuki Inu (TKINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tsuki Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -14.51%

معلومات سوق Tsuki Inu (TKINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: