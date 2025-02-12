سعر Tsuki Inu (TKINU)
سعر Tsuki Inu (TKINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TKINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tsuki Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.77
- تغيير سعر Tsuki Inu خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tsuki Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-22.73%
|60 يوم
|$ 0
|-32.69%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Tsuki Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.22%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Derived from the Japanese word for Moon (月), TSUKI INU ($TKINU) is a community driven cryptocurrency with a goal of empowering individuals to participate in spontaneous community value creation. $TKINU is a 100% decentralized peer-to-peer digital currency with 2% re-distribution of every transaction to all holders.
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