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سعر TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) المباشر لليوم هو USD 0.02990975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TSUBASAUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TSUBASA Utilitiy Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49 - تغيير سعر TSUBASA Utilitiy Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.0079618677 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.0150422712 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.00792802109359207 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0079618677 -26.61% 60 يوم $ -0.0150422712 -50.29% 90 يوم $ -0.00792802109359207 -20.95%

تحليل سعر TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TSUBASA Utilitiy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02986432$ 0.02986432 $ 0.02986432 24 ساعة مرتفع $ 0.02996322$ 0.02996322 $ 0.02996322 عالية طوال الوقت $ 0.264946$ 0.264946 $ 0.264946 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.76%

معلومات سوق TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: