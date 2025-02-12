سعر TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)
سعر TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) المباشر لليوم هو USD 0.02990975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TSUBASAUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TSUBASA Utilitiy Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49
- تغيير سعر TSUBASA Utilitiy Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.0079618677 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.0150422712 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TSUBASA Utilitiy Token مقابل USD هو $ -0.00792802109359207 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0079618677
|-26.61%
|60 يوم
|$ -0.0150422712
|-50.29%
|90 يوم
|$ -0.00792802109359207
|-20.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TSUBASA Utilitiy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+2.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? "Captain Tsubasa -RIVALS-" is a blockchain game based on "Captain Tsubasa", the pioneer of football mangas that has influenced soccer fans worldwide. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ What makes your project unique? The first blockchain game using the famous Japanese manga IP. "Captain Tsubasa" is a football manga created by Yoichi Takahashi, one of Japan's leading manga artists. It is considered the pioneer of football mangas which has left a great impact on both Japanese and overseas professional football players, fans and enthusiasts. The manga has sold more than 70 million copies in Japan and has been translated into more than 20 languages. The series' sequels include "Captain Tsubasa Rising Sun" (~2019) in Shueisha's "Grand Jump" and "Captain Tsubasa Magazine" (2020-), an extra edition of "Grand Jump". History of your project. The game launched on Jan. 12th, 2023. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/roadmap What’s next for your project? Arena is the third content the game users heavily consume and acquire the token, TSUGT. What can your token be used for? - many in-game consumptions: character level-up, recovery, skillup, and mint. buying game items etc. - users can get token as Rivals mode reward
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