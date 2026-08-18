سعر TSMC xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع TSMC xStock (TSMX) اليوم هو $ 432.56، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TSMX الحالي إلى USD هو $ 432.56 لكل TSMX.

يحتل TSMC xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,001,619، مع عرض متداول قدره 6.94K TSMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TSMX بين $ 425.08 (أدنى) و$ 435.03 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 889.76، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 343.53.

على المدى القصير، تحرك TSMX بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و+2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.61K.

معلومات سوق TSMC xStock (TSMX)

القيمة السوقية $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M الحجم (24 ساعة) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.99M$ 100.99M $ 100.99M إمداد دورة التداول 6.94K 6.94K 6.94K إجمالي العرض 233,460.8927633488 233,460.8927633488 233,460.8927633488

القيمة السوقية الحالية لـ TSMC xStock هي $ 3.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.61K. العرض المتداول لـ TSMX يبلغ 6.94K، مع إجمالي عرض 233460.8927633488. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.99M.