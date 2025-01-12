سعر TryHards (TRY)
سعر TryHards (TRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27K. يتم تحديث سعر TRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TryHards الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.52
- تغيير سعر TryHards خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 168.82M
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خلال اليوم، كان سعر TryHards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TryHards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TryHards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TryHards مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-64.11%
|60 يوم
|$ 0
|-99.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TryHards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.06%
-85.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TryHards is an NFT shooting metaverse driven by the community - for the community. Gamers can collect and train their Fanatics (Champions) and weapons in order to make tactical decisions while they battle for honor in the arena on Planet X. Combining the best of DeFi and NFTs to create a truly unique and everlasting shooting metaverse. As early adopters of the play-to-earn genre, TryHards can be seen as a platform where gamers can find and interact with like-minded pioneers.
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