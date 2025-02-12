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سعر TRYC (TRYC) المباشر لليوم هو USD 0.02775249 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRYC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.21 - تغيير سعر TRYC خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TRYC (TRYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.0007304677 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.0008437839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.001344188593844308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0007304677 -2.63% 60 يوم $ -0.0008437839 -3.04% 90 يوم $ -0.001344188593844308 -4.61%

تحليل سعر TRYC (TRYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0277223$ 0.0277223 $ 0.0277223 24 ساعة مرتفع $ 0.02804922$ 0.02804922 $ 0.02804922 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.18%

معلومات سوق TRYC (TRYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: