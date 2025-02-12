سعر TRYC (TRYC)
سعر TRYC (TRYC) المباشر لليوم هو USD 0.02775249. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRYC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.21
- تغيير سعر TRYC خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.0007304677 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.0008437839 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRYC مقابل USD هو $ -0.001344188593844308 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0007304677
|-2.63%
|60 يوم
|$ -0.0008437839
|-3.04%
|90 يوم
|$ -0.001344188593844308
|-4.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.01%
-0.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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