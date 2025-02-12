سعر Truth Inu ($TRUTH)
سعر Truth Inu ($TRUTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $TRUTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Truth Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13
- تغيير سعر Truth Inu خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.05%
|30 يوم
|$ 0
|-42.07%
|60 يوم
|$ 0
|-61.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Truth Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-3.05%
-18.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Truth Inu builds a lasting community where sharing the $TRUTH is a lifestyle. We inspire a culture of transparency, security and integrity.
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