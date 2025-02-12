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سعر Truth Inu ($TRUTH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $TRUTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Truth Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13 - تغيير سعر Truth Inu خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Truth Inu ($TRUTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Truth Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.05% 30 يوم $ 0 -42.07% 60 يوم $ 0 -61.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Truth Inu ($TRUTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Truth Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00154635$ 0.00154635 $ 0.00154635 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -18.57%

معلومات سوق Truth Inu ($TRUTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: