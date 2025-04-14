سعر Truth (TRUU)
سعر Truth (TRUU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRUU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Truth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Truth خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Truth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|+0.56%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Truth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.15%
+1.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TRUU underpins a large-scale decentralized network dedicated to providing fair and transparent outcomes for prediction markets. Designed to be compliant with US and CFTC regulations, $TRUU ensures that even the largest global media brands can confidently participate, knowing they meet stringent compliance standards both in the US and internationally. By aligning incentives across thousands of independent node operators, $TRUU creates a trusted infrastructure that ensures accuracy, reduces bias, and fosters sustainable growth. Serving as both an economic driver and a governance tool, $TRUU empowers its holders to influence the platform’s future, offering a compliant, scalable solution for transparent prediction outcomes in a rapidly evolving digital economy.
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