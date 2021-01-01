توكنوميكس TrustNFT (TRUSTNFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TrustNFT (TRUSTNFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TrustNFT (TRUSTNFT) TrustNFT is a platform powered by AI and big data which accurately evaluates NFTs and unlocks their potential for use as loan collateral, which allows users to combine DeFi with NFTs to earn yield on selected NFT-backed loans. Our platform was designed to solve major problems in the NFT ecosystem, such as: low liquidity; investment risk; monetization of assets; and – most importantly – the problem of evaluating NFTs. There are already some platforms in the market offering NFT collateralized loans. But there is no reliable way or product to evaluate NFTs. Without accurate evaluation all solutions of using NFTs as collateral are pointless, this is why we focus all our resources and attention on solving this issue and we chose to empower Artificial intelligence and Big data to solve this problem. The result of our work is - NFTs Evaluation Machine MVP, you can try it out on trustnft.org. We started building our platform – an NFT Evaluation Machine – at the beginning of 2021. Our platform not only uses data sources from blockchain, but also learns to define trends in the NFT and cryptocurrency markets. Today, our MVP is functional, and it learns and improves every day. This is our main advantage, and the unique factor which differentiates us from other platforms that offer NFT-collateralized loans. الموقع الرسمي: https://trustnft.org/ اشتر TRUSTNFT الآن!

توكنوميكس TrustNFT (TRUSTNFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TrustNFT (TRUSTNFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 171.23K $ 171.23K $ 171.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01416315 $ 0.01416315 $ 0.01416315 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017123 $ 0.00017123 $ 0.00017123 معرفة المزيد عن سعر TrustNFT (TRUSTNFT)

توكنوميكس TrustNFT (TRUSTNFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TrustNFT (TRUSTNFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUSTNFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUSTNFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUSTNFT، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUSTNFT!

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