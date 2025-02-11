احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TTG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TTG.

سعر Trust Trading Group (TTG) المباشر لليوم هو USD 0.01073629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trust Trading Group الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K - تغيير سعر Trust Trading Group خلال اليوم هو -9.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trust Trading Group (TTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trust Trading Group مقابل USD هو $ -0.00114399694946375 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trust Trading Group مقابل USD هو $ -0.0065509921 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trust Trading Group مقابل USD هو $ -0.0080002806 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trust Trading Group مقابل USD هو $ -0.009678299144001283 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00114399694946375 -9.62% 30 يوم $ -0.0065509921 -61.01% 60 يوم $ -0.0080002806 -74.51% 90 يوم $ -0.009678299144001283 -47.40%

تحليل سعر Trust Trading Group (TTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trust Trading Group: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00981284$ 0.00981284 $ 0.00981284 24 ساعة مرتفع $ 0.01189612$ 0.01189612 $ 0.01189612 عالية طوال الوقت $ 0.093758$ 0.093758 $ 0.093758 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -9.62% تغير السعر (7 أيام) -29.35%

معلومات سوق Trust Trading Group (TTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: