سعر trust me bro اليوم

السعر المباشر لمشروع trust me bro (TRUST ME BRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRUST ME BRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRUST ME BRO.

يحتل trust me bro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10 920,75، مع عرض متداول قدره 1,00B TRUST ME BRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRUST ME BRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRUST ME BRO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1,42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق trust me bro (TRUST ME BRO)

القيمة السوقية $ 10,92K$ 10,92K $ 10,92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10,92K$ 10,92K $ 10,92K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ trust me bro هي $ 10,92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUST ME BRO يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10,92K.