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سعر Trust Inspect ($TRUST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.11K . يتم تحديث سعر $TRUST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trust Inspect الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Trust Inspect خلال اليوم هو -7.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 596.24M

أداء سعر Trust Inspect ($TRUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trust Inspect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trust Inspect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trust Inspect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trust Inspect مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trust Inspect ($TRUST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trust Inspect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -7.77% تغير السعر (7 أيام) -18.61%

معلومات سوق Trust Inspect ($TRUST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: