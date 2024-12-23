سعر TrumpsFight (TRUMPSFIGHT)
سعر TrumpsFight (TRUMPSFIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00614278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 288.71K. يتم تحديث سعر TRUMPSFIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrumpsFight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.37K
- تغيير سعر TrumpsFight خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.00M
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خلال اليوم، كان سعر TrumpsFight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrumpsFight مقابل USD هو $ -0.0041167726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrumpsFight مقابل USD هو $ -0.0035775071 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrumpsFight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0041167726
|-67.01%
|60 يوم
|$ -0.0035775071
|-58.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrumpsFight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-71.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. TrumpsFight Coin: Uniting Patriots in the Digital Economy TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. Here's what we stand for: A Fair and Ethical Movement: TrumpsFight is designed to be a beacon of fairness in the crypto world, offering a transparent and equitable opportunity for both seasoned and new supporters to engage with a coin that stands for something greater. Join us in TrumpsFight, where your support strengthens the values and causes you believe in. Together, we can showcase the strength of unity within the MAGA community and beyond, leveraging the power of cryptocurrency to make a real-world impact.
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