سعر TrumPOW (TRMP)
السعر المباشر لمشروع TrumPOW (TRMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRMP.
يحتل TrumPOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 218,306، مع عرض متداول قدره 194.93B TRMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك TRMP بمقدار -1.16% خلال الساعة الماضية و-11.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ TrumPOW هي $ 218.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRMP يبلغ 194.93B، مع إجمالي عرض 194928518068.2267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.31K.
-1.16%
-1.17%
-11.92%
-11.92%
خلال اليوم، كان سعر TrumPOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrumPOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrumPOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrumPOW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.17%
|30 يوم
|$ 0
|+92.09%
|60 يوم
|$ 0
|+37.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TrumPOW نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو تداول TrumPOW الآن؟
السعر الحالي: $، مع حركة سعرية بلغت -1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
هل يجذب TRMP اهتمام المؤسسات؟
يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW).
ما مدى سيولة سوق TrumPOW؟
إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.
ماذا تشير المعروض المتداول عن TRMP؟
مع وجود 194928518068.2267 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.
كيف يقارن TrumPOW بذروته التاريخية؟
إن ذروته ATH البالغة $ وذروته ATL البالغة $ توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.
ما مدى نشاط تداول TrumPOW اليوم؟
) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.
كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟
) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى TrumPOW على المدى الطويل.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
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