سعر TrumPOW اليوم

السعر المباشر لمشروع TrumPOW (TRMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRMP.

يحتل TrumPOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 218,306، مع عرض متداول قدره 194.93B TRMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRMP بمقدار -1.16% خلال الساعة الماضية و-11.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TrumPOW (TRMP)

القيمة السوقية $ 218.31K$ 218.31K $ 218.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 218.31K$ 218.31K $ 218.31K إمداد دورة التداول 194.93B 194.93B 194.93B إجمالي العرض 194,928,518,068.2267 194,928,518,068.2267 194,928,518,068.2267

القيمة السوقية الحالية لـ TrumPOW هي $ 218.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRMP يبلغ 194.93B، مع إجمالي عرض 194928518068.2267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.31K.