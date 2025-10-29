معلومات سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00238769 $ 0.00238769 $ 0.00238769 24 ساعة منخفض $ 0.00250178 $ 0.00250178 $ 0.00250178 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00238769$ 0.00238769 $ 0.00238769 24 ساعة مرتفع $ 0.00250178$ 0.00250178 $ 0.00250178 عالية طوال الوقت $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 أدنى سعر $ 0.00230379$ 0.00230379 $ 0.00230379 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -2.03% تغير السعر (7 أيام) -9.31% تغير السعر (7 أيام) -9.31%

سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS) في الوقت الحقيقي هو $0.00242216. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRUMPIUS بين أدنى سعر $ 0.00238769 وأعلى سعر $ 0.00250178، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRUMPIUS على الإطلاق هو $ 0.43177، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00230379.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRUMPIUS -0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.03% على مدار 24 ساعة، و -9.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

القيمة السوقية $ 113.78K$ 113.78K $ 113.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.78K$ 113.78K $ 113.78K إمداد دورة التداول 47.00M 47.00M 47.00M إجمالي العرض 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trumpius Maximus هي $ 113.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUMPIUS يبلغ 47.00M، مع إجمالي عرض 47000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.78K.