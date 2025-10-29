سعر Trumpius Maximus المباشر اليوم هو 0.00242216 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRUMPIUS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRUMPIUS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Trumpius Maximus المباشر اليوم هو 0.00242216 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRUMPIUS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRUMPIUS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TRUMPIUS

معلومات سعر TRUMPIUS

الموقع الرسمي لـ TRUMPIUS

اقتصاد توكن TRUMPIUS

توقعات سعر TRUMPIUS

شعار Trumpius Maximus

سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TRUMPIUS إلى USD:

$0.00241998
$0.00241998$0.00241998
-2.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Trumpius Maximus (TRUMPIUS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:56:36 (UTC+8)

معلومات سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00238769
$ 0.00238769$ 0.00238769
24 ساعة منخفض
$ 0.00250178
$ 0.00250178$ 0.00250178
24 ساعة مرتفع

$ 0.00238769
$ 0.00238769$ 0.00238769

$ 0.00250178
$ 0.00250178$ 0.00250178

$ 0.43177
$ 0.43177$ 0.43177

$ 0.00230379
$ 0.00230379$ 0.00230379

-0.09%

-2.03%

-9.31%

-9.31%

سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS) في الوقت الحقيقي هو $0.00242216. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRUMPIUS بين أدنى سعر $ 0.00238769 وأعلى سعر $ 0.00250178، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRUMPIUS على الإطلاق هو $ 0.43177، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00230379.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRUMPIUS -0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.03% على مدار 24 ساعة، و -9.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 113.78K
$ 113.78K$ 113.78K

--
----

$ 113.78K
$ 113.78K$ 113.78K

47.00M
47.00M 47.00M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Trumpius Maximus هي $ 113.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUMPIUS يبلغ 47.00M، مع إجمالي عرض 47000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.78K.

سجل سعر Trumpius Maximus (TRUMPIUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trumpius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trumpius Maximus مقابل USD هو $ -0.0004199722 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trumpius Maximus مقابل USD هو $ -0.0005863991 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trumpius Maximus مقابل USD هو $ -0.0012274714535226057 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.03%
30 يوم$ -0.0004199722-17.33%
60 يوم$ -0.0005863991-24.20%
90 يوم$ -0.0012274714535226057-33.63%

ما هو Trumpius Maximus ( TRUMPIUS )

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Trumpius Maximus (USD)

كم ستكون قيمة Trumpius Maximus (TRUMPIUS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Trumpius Maximus (TRUMPIUS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Trumpius Maximus.

تحقق الآن من توقعات سعر Trumpius Maximus!

عملة TRUMPIUS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Trumpius Maximus (TRUMPIUS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRUMPIUS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

كم يساوي Trumpius Maximus (TRUMPIUS) اليوم؟
سعر TRUMPIUS المباشر في USD هو USD 0.00242216، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TRUMPIUS إلى USD الحالي؟
سعر TRUMPIUS إلى USD الحالي هو $ 0.00242216. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Trumpius Maximus ؟
القيمة السوقية لعملة TRUMPIUS هي $ 113.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TRUMPIUS؟
العرض المتداول لتوكن TRUMPIUS هو 47.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TRUMPIUS؟
حقق TRUMPIUS سعرًا قياسيًا قدره 0.43177 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TRUMPIUS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00230379 TRUMPIUS.
ما هو حجم تداول TRUMPIUS؟
حجم تداول TRUMPIUS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TRUMPIUS هذا العام؟
قد يرتفع TRUMPIUS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TRUMPIUS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:56:36 (UTC+8)

تحديثات Trumpius Maximus (TRUMPIUS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

