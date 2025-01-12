سعر trumpie (TRUMPIE)
سعر trumpie (TRUMPIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.45K. يتم تحديث سعر TRUMPIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق trumpie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.52K
- تغيير سعر trumpie خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.89M
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خلال اليوم، كان سعر trumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر trumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر trumpie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر trumpie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.08%
|30 يوم
|$ 0
|+15.57%
|60 يوم
|$ 0
|+16.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر trumpie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.23%
+1.08%
-5.68%
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