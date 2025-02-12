سعر TrumpCoin (DTC)
سعر TrumpCoin (DTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrumpCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.28
- تغيير سعر TrumpCoin خلال اليوم هو +4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TrumpCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrumpCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrumpCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrumpCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.24%
|30 يوم
|$ 0
|-12.69%
|60 يوم
|$ 0
|-17.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrumpCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+4.24%
+5.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is TrumpCoin(DTC)? TrumpCoin (DTC) launched in 11/5/2023 by a team based in United Kingdom and it is a meme cryptocurrency project that is rewarding its holders. TrumpCoin (DTC) is also a community made and owned project with 5% USDT rewards for all holders. The team of TrumpCoin is committed to building a strong and supportive community that shares the vision of making meme coins great again. They are dedicated to transparency and fairness, and always looking for ways to improve and innovate.
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