سعر TrumpChain (DJT)
سعر TrumpChain (DJT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.49K. يتم تحديث سعر DJT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrumpChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 547.32
- تغيير سعر TrumpChain خلال اليوم هو -2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر TrumpChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrumpChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrumpChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrumpChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.72%
|30 يوم
|$ 0
|-57.13%
|60 يوم
|$ 0
|-43.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrumpChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-2.72%
+20.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.
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