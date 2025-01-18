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سعر Trump Was Right About Everything (TWRAE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 939.17K . يتم تحديث سعر TWRAE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Was Right About Everything الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.63K - تغيير سعر Trump Was Right About Everything خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Trump Was Right About Everything (TWRAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Was Right About Everything (TWRAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Was Right About Everything: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00119456$ 0.00119456 $ 0.00119456 عالية طوال الوقت $ 0.00119456$ 0.00119456 $ 0.00119456 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Trump Was Right About Everything (TWRAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: