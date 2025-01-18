سعر Trump Was Right About Everything (TWRAE)
سعر Trump Was Right About Everything (TWRAE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 939.17K. يتم تحديث سعر TWRAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Was Right About Everything الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.63K
- تغيير سعر Trump Was Right About Everything خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Was Right About Everything مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Was Right About Everything: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
-3.37%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.
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