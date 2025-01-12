سعر Trump Shuffle (SHUFFLE)
سعر Trump Shuffle (SHUFFLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.60K. يتم تحديث سعر SHUFFLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Shuffle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.73K
- تغيير سعر Trump Shuffle خلال اليوم هو +14.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.92M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHUFFLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHUFFLE.
خلال اليوم، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.68%
|30 يوم
|$ 0
|+260.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Shuffle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.32%
+14.68%
-21.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHUFFLE إلى AUD
A$--
|1 SHUFFLE إلى GBP
￡--
|1 SHUFFLE إلى EUR
€--
|1 SHUFFLE إلى USD
$--
|1 SHUFFLE إلى MYR
RM--
|1 SHUFFLE إلى TRY
₺--
|1 SHUFFLE إلى JPY
¥--
|1 SHUFFLE إلى RUB
₽--
|1 SHUFFLE إلى INR
₹--
|1 SHUFFLE إلى IDR
Rp--
|1 SHUFFLE إلى PHP
₱--
|1 SHUFFLE إلى EGP
￡E.--
|1 SHUFFLE إلى BRL
R$--
|1 SHUFFLE إلى CAD
C$--
|1 SHUFFLE إلى BDT
৳--
|1 SHUFFLE إلى NGN
₦--
|1 SHUFFLE إلى UAH
₴--
|1 SHUFFLE إلى VES
Bs--
|1 SHUFFLE إلى PKR
Rs--
|1 SHUFFLE إلى KZT
₸--
|1 SHUFFLE إلى THB
฿--
|1 SHUFFLE إلى TWD
NT$--
|1 SHUFFLE إلى CHF
Fr--
|1 SHUFFLE إلى HKD
HK$--
|1 SHUFFLE إلى MAD
.د.م--