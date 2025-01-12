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سعر Trump Shuffle (SHUFFLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.60K . يتم تحديث سعر SHUFFLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Shuffle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.73K - تغيير سعر Trump Shuffle خلال اليوم هو +14.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.92M

أداء سعر Trump Shuffle (SHUFFLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Shuffle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.68% 30 يوم $ 0 +260.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Shuffle (SHUFFLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Shuffle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00489927$ 0.00489927 $ 0.00489927 تغير السعر (1 ساعة) +3.32% تغير السعر (1يوم) +14.68% تغير السعر (7 أيام) -21.14%

معلومات سوق Trump Shuffle (SHUFFLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: