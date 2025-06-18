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سعر Trump Pepe (TRUMPE) المباشر لليوم هو USD 0.00004725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.81K . يتم تحديث سعر TRUMPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Trump Pepe خلال اليوم هو -0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.50M

أداء سعر Trump Pepe (TRUMPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Pepe (TRUMPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004613$ 0.00004613 $ 0.00004613 24 ساعة مرتفع $ 0.00004831$ 0.00004831 $ 0.00004831 عالية طوال الوقت $ 0.00021137$ 0.00021137 $ 0.00021137 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -0.64% تغير السعر (7 أيام) -41.09%

معلومات سوق Trump Pepe (TRUMPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: