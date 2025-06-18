سعر Trump Pepe (TRUMPE)
سعر Trump Pepe (TRUMPE) المباشر لليوم هو USD 0.00004725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.81K. يتم تحديث سعر TRUMPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Trump Pepe خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.50M
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خلال اليوم، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-0.64%
-41.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.
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