سعر Trump Oil Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Trump Oil Reserve (OIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OIL.

يحتل Trump Oil Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,000، مع عرض متداول قدره 999.96M OIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OIL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00651959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OIL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+7.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Trump Oil Reserve (OIL)

القيمة السوقية $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

القيمة السوقية الحالية لـ Trump Oil Reserve هي $ 58.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OIL يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999961888.281722. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.00K.