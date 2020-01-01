توكنوميكس Trump Official Dance Move (SHIMMY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Trump Official Dance Move (SHIMMY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Trump Official Dance Move (SHIMMY) SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. الموقع الرسمي: https://x.com/ShimmyCoin اشتر SHIMMY الآن!

توكنوميكس Trump Official Dance Move (SHIMMY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Trump Official Dance Move (SHIMMY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.50K $ 31.50K $ 31.50K إجمالي العرض: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M العرض المتداول: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.50K $ 31.50K $ 31.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00455359 $ 0.00455359 $ 0.00455359 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY)

توكنوميكس Trump Official Dance Move (SHIMMY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Trump Official Dance Move (SHIMMY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIMMY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIMMY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIMMY، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIMMY!

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