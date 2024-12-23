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سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.16K . يتم تحديث سعر SHIMMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Official Dance Move الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.07K - تغيير سعر Trump Official Dance Move خلال اليوم هو +27.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +27.82% 30 يوم $ 0 -86.57% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Official Dance Move: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00312349$ 0.00312349 $ 0.00312349 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) +27.82% تغير السعر (7 أيام) -46.76%

معلومات سوق Trump Official Dance Move (SHIMMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: