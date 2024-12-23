سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY)
سعر Trump Official Dance Move (SHIMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.16K. يتم تحديث سعر SHIMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Official Dance Move الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.07K
- تغيير سعر Trump Official Dance Move خلال اليوم هو +27.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Official Dance Move مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+27.82%
|30 يوم
|$ 0
|-86.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Official Dance Move: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
+27.82%
-46.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.
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