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سعر Trump Mania (TMANIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.78K . يتم تحديث سعر TMANIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Mania الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K - تغيير سعر Trump Mania خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Trump Mania (TMANIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -40.13% 60 يوم $ 0 -68.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Mania (TMANIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Mania: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04333323$ 0.04333323 $ 0.04333323 تغير السعر (1 ساعة) +1.90% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -20.48%

معلومات سوق Trump Mania (TMANIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: