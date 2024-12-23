سعر Trump Mania (TMANIA)
سعر Trump Mania (TMANIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.78K. يتم تحديث سعر TMANIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Mania الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K
- تغيير سعر Trump Mania خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Mania مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|-40.13%
|60 يوم
|$ 0
|-68.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Mania: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.90%
-1.95%
-20.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TMANIA - We Will Make America Great AGAIN!
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