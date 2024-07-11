سعر Trump Derangement Syndrome (TDS)
سعر Trump Derangement Syndrome (TDS) المباشر لليوم هو USD 0.00030035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.35K. يتم تحديث سعر TDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trump Derangement Syndrome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K
- تغيير سعر Trump Derangement Syndrome خلال اليوم هو +6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ -0.0002423155 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.30%
|30 يوم
|$ -0.0002423155
|-80.67%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Derangement Syndrome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.15%
+6.30%
-58.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trump Derangement Syndrome is a mental condition in which a person has been driven effectively insane due to their dislike of Donald Trump. TDS has existed since 2015, this token is a representation of the new and revitalized memetics of another Trump Presidency. The election has been settled but the condition is now on the rise. Get diagnosed. This is a Four Year Meme. Launched with Pump.Fun on 11/07/2024
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|1 TDS إلى AUD
A$0.0004775565
|1 TDS إلى GBP
￡0.0002372765
|1 TDS إلى EUR
€0.0002853325
|1 TDS إلى USD
$0.00030035
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RM0.0013485715
|1 TDS إلى TRY
₺0.0105693165
|1 TDS إلى JPY
¥0.0470077785
|1 TDS إلى RUB
₽0.0308729765
|1 TDS إلى INR
₹0.0255267465
|1 TDS إلى IDR
Rp4.8443541605
|1 TDS إلى PHP
₱0.01760051
|1 TDS إلى EGP
￡E.0.015281808
|1 TDS إلى BRL
R$0.001826128
|1 TDS إلى CAD
C$0.0004295005
|1 TDS إلى BDT
৳0.0357446535
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₴0.0125456195
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