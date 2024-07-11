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سعر Trump Derangement Syndrome (TDS) المباشر لليوم هو USD 0.00030035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.35K . يتم تحديث سعر TDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Derangement Syndrome الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K - تغيير سعر Trump Derangement Syndrome خلال اليوم هو +6.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Trump Derangement Syndrome (TDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ -0.0002423155 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Derangement Syndrome مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.30% 30 يوم $ -0.0002423155 -80.67% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump Derangement Syndrome (TDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Derangement Syndrome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028066$ 0.00028066 $ 0.00028066 24 ساعة مرتفع $ 0.0003103$ 0.0003103 $ 0.0003103 عالية طوال الوقت $ 0.03116197$ 0.03116197 $ 0.03116197 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) +6.30% تغير السعر (7 أيام) -58.50%

معلومات سوق Trump Derangement Syndrome (TDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: