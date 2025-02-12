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سعر Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.02541433 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ITRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump Cards Fraction Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.15 - تغيير سعر Trump Cards Fraction Token خلال اليوم هو -1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump Cards Fraction Token مقابل USD هو $ -0.0003732893351343 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump Cards Fraction Token مقابل USD هو $ +0.0153322975 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump Cards Fraction Token مقابل USD هو $ +0.0231126100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump Cards Fraction Token مقابل USD هو $ +0.01224668743865309 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003732893351343 -1.44% 30 يوم $ +0.0153322975 +60.33% 60 يوم $ +0.0231126100 +90.94% 90 يوم $ +0.01224668743865309 +93.01%

تحليل سعر Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump Cards Fraction Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02529491$ 0.02529491 $ 0.02529491 24 ساعة مرتفع $ 0.02722642$ 0.02722642 $ 0.02722642 عالية طوال الوقت $ 0.142137$ 0.142137 $ 0.142137 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -1.44% تغير السعر (7 أيام) -8.62%

معلومات سوق Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: