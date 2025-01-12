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سعر Trump AI ($TRAIMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.86K . يتم تحديث سعر $TRAIMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trump AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.68K - تغيير سعر Trump AI خلال اليوم هو -3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 983.86M

أداء سعر Trump AI ($TRAIMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trump AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trump AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trump AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trump AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.45% 30 يوم $ 0 -7.47% 60 يوم $ 0 -43.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Trump AI ($TRAIMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trump AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -3.45% تغير السعر (7 أيام) -16.35%

معلومات سوق Trump AI ($TRAIMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: