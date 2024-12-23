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سعر TRUMP 47 (47) المباشر لليوم هو USD 0.00113104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.30K . يتم تحديث سعر 47 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRUMP 47 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.52K - تغيير سعر TRUMP 47 خلال اليوم هو -4.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 843.74M

أداء سعر TRUMP 47 (47) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ -0.0000893099 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.17% 30 يوم $ -0.0000893099 -7.89% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TRUMP 47 (47)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRUMP 47: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00103846$ 0.00103846 $ 0.00103846 24 ساعة مرتفع $ 0.00121436$ 0.00121436 $ 0.00121436 عالية طوال الوقت $ 0.02145674$ 0.02145674 $ 0.02145674 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -4.17% تغير السعر (7 أيام) -42.50%

معلومات سوق TRUMP 47 (47)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: