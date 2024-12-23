سعر TRUMP 47 (47)
سعر TRUMP 47 (47) المباشر لليوم هو USD 0.00113104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.30K. يتم تحديث سعر 47 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRUMP 47 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.52K
- تغيير سعر TRUMP 47 خلال اليوم هو -4.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 843.74M
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خلال اليوم، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ -0.0000893099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRUMP 47 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.17%
|30 يوم
|$ -0.0000893099
|-7.89%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRUMP 47: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-4.17%
-42.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
47th President of the United States, fighting for America. The Unstoppable Comeback Donald J. Trump has faced countless challenges, but his unbreakable spirit and determination have brought him back stronger than ever. As the 47th President of the United States, he has proven that true strength isn’t measured by defeats, but by the ability to rise and win. They tried to stop him. They tried to take his place. But Trump fought back and emerged victorious. Now, on a new mission, he’s ready to lead the restoration of America’s greatness. History is not set in stone; it’s shaped by those who dare to fight. The 47th President is here to remind the world that the real battle has just begun. Join the Movement
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