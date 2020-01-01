توكنوميكس TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. الموقع الرسمي: https://www.trufin.io/ الوثيقة البيضاء: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 اشتر TRUNEAR الآن!

توكنوميكس TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M إجمالي العرض: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M العرض المتداول: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 السعر الحالي: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 معرفة المزيد عن سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

توكنوميكس TruFin Staked NEAR (TRUNEAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUNEAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUNEAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUNEAR، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUNEAR!

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