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سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) المباشر لليوم هو USD 3.3 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06M . يتم تحديث سعر TRUNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TruFin Staked NEAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K - تغيير سعر TruFin Staked NEAR خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.08M

أداء سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ -0.024345511520389 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.024345511520389 -0.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TruFin Staked NEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.22$ 3.22 $ 3.22 24 ساعة مرتفع $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 عالية طوال الوقت $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: