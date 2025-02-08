سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)
سعر TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) المباشر لليوم هو USD 3.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06M. يتم تحديث سعر TRUNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TruFin Staked NEAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K
- تغيير سعر TruFin Staked NEAR خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.08M
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خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ -0.024345511520389 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked NEAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.024345511520389
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TruFin Staked NEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-0.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
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