توكنوميكس TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. الموقع الرسمي: https://www.trufin.io/ الوثيقة البيضاء: https://trufin.gitbook.io/docs/ اشتر TRUMATIC الآن!

توكنوميكس TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M إجمالي العرض: $ 164.87M $ 164.87M $ 164.87M العرض المتداول: $ 164.87M $ 164.87M $ 164.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 السعر الحالي: $ 0.224599 $ 0.224599 $ 0.224599 معرفة المزيد عن سعر TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

توكنوميكس TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUMATIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUMATIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUMATIC، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUMATIC!

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