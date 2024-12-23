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سعر TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.509467 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.20M . يتم تحديث سعر TRUMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TruFin Staked MATIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97K - تغيير سعر TruFin Staked MATIC خلال اليوم هو +1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 153.12M

أداء سعر TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.00513115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked MATIC مقابل USD هو $ -0.0021505111 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.1826116702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked MATIC مقابل USD هو $ +0.08025134102002 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00513115 +1.02% 30 يوم $ -0.0021505111 -0.42% 60 يوم $ +0.1826116702 +35.84% 90 يوم $ +0.08025134102002 +18.70%

تحليل سعر TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TruFin Staked MATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.495161$ 0.495161 $ 0.495161 24 ساعة مرتفع $ 0.523002$ 0.523002 $ 0.523002 عالية طوال الوقت $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) -21.52%

معلومات سوق TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: