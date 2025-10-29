معلومات سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 8.24 $ 8.24 $ 8.24 24 ساعة منخفض $ 8.77 $ 8.77 $ 8.77 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 8.24$ 8.24 $ 8.24 24 ساعة مرتفع $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 عالية طوال الوقت $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 أدنى سعر $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) +1.42% تغير السعر (7 أيام) +1.42%

سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ) في الوقت الحقيقي هو $8.38. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRUINJ بين أدنى سعر $ 8.24 وأعلى سعر $ 8.77، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRUINJ على الإطلاق هو $ 16.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4.75.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRUINJ -0.82% على مدار الساعة الماضية، -3.32% على مدار 24 ساعة، و +1.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TruFin Staked INJ (TRUINJ)

القيمة السوقية $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M إمداد دورة التداول 1.39M 1.39M 1.39M إجمالي العرض 1,390,222.903517267 1,390,222.903517267 1,390,222.903517267

القيمة السوقية الحالية لـ TruFin Staked INJ هي $ 11.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUINJ يبلغ 1.39M، مع إجمالي عرض 1390222.903517267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.65M.