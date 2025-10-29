سعر TruFin Staked INJ المباشر اليوم هو 8.38 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRUINJ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRUINJ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر TruFin Staked INJ المباشر اليوم هو 8.38 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRUINJ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRUINJ بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ)

السعر المباشر لـ 1 TRUINJ إلى USD:

$8.38
$8.38$8.38
-3.30%1D
مخطط أسعار TruFin Staked INJ (TRUINJ) المباشر
معلومات سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 8.24
$ 8.24$ 8.24
24 ساعة منخفض
$ 8.77
$ 8.77$ 8.77
24 ساعة مرتفع

$ 8.24
$ 8.24$ 8.24

$ 8.77
$ 8.77$ 8.77

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

-0.82%

-3.32%

+1.42%

+1.42%

سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ) في الوقت الحقيقي هو $8.38. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRUINJ بين أدنى سعر $ 8.24 وأعلى سعر $ 8.77، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRUINJ على الإطلاق هو $ 16.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4.75.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRUINJ -0.82% على مدار الساعة الماضية، -3.32% على مدار 24 ساعة، و +1.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TruFin Staked INJ (TRUINJ)

$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M

--
----

$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,222.903517267
1,390,222.903517267 1,390,222.903517267

القيمة السوقية الحالية لـ TruFin Staked INJ هي $ 11.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUINJ يبلغ 1.39M، مع إجمالي عرض 1390222.903517267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.65M.

سجل سعر TruFin Staked INJ (TRUINJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked INJ مقابل USD هو $ -0.28780361886276 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked INJ مقابل USD هو $ -2.5181187700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked INJ مقابل USD هو $ -3.0072803200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked INJ مقابل USD هو $ -6.019013041717403 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.28780361886276-3.32%
30 يوم$ -2.5181187700-30.04%
60 يوم$ -3.0072803200-35.88%
90 يوم$ -6.019013041717403-41.80%

ما هو TruFin Staked INJ ( TRUINJ )

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر TruFin Staked INJ (TRUINJ)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر TruFin Staked INJ (USD)

كم ستكون قيمة TruFin Staked INJ (TRUINJ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TruFin Staked INJ (TRUINJ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TruFin Staked INJ.

تحقق الآن من توقعات سعر TruFin Staked INJ!

عملة TRUINJ إلى العملات المحلية

توكنوميكس TruFin Staked INJ (TRUINJ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TruFin Staked INJ (TRUINJ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRUINJ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول TruFin Staked INJ (TRUINJ)

كم يساوي TruFin Staked INJ (TRUINJ) اليوم؟
سعر TRUINJ المباشر في USD هو USD 8.38، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TRUINJ إلى USD الحالي؟
سعر TRUINJ إلى USD الحالي هو $ 8.38. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TruFin Staked INJ ؟
القيمة السوقية لعملة TRUINJ هي $ 11.65M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TRUINJ؟
العرض المتداول لتوكن TRUINJ هو 1.39M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TRUINJ؟
حقق TRUINJ سعرًا قياسيًا قدره 16.29 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TRUINJ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 4.75 TRUINJ.
ما هو حجم تداول TRUINJ؟
حجم تداول TRUINJ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TRUINJ هذا العام؟
قد يرتفع TRUINJ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TRUINJ لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات TruFin Staked INJ (TRUINJ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

