توكنوميكس TruFin Staked APT (TRUAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TruFin Staked APT (TRUAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TruFin Staked APT (TRUAPT) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. الموقع الرسمي: https://www.trufin.io/ اشتر TRUAPT الآن!

توكنوميكس TruFin Staked APT (TRUAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TruFin Staked APT (TRUAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.65M $ 44.65M $ 44.65M إجمالي العرض: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M العرض المتداول: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.65M $ 44.65M $ 44.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 السعر الحالي: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 معرفة المزيد عن سعر TruFin Staked APT (TRUAPT)

توكنوميكس TruFin Staked APT (TRUAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TruFin Staked APT (TRUAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUAPT!

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