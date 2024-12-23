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سعر TruFin Staked APT (TRUAPT) المباشر لليوم هو USD 9.46 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.96M . يتم تحديث سعر TRUAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TruFin Staked APT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر TruFin Staked APT خلال اليوم هو -1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.94M

أداء سعر TruFin Staked APT (TRUAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -0.134286869939565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -2.1725022440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -0.6007440560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.134286869939565 -1.39% 30 يوم $ -2.1725022440 -22.96% 60 يوم $ -0.6007440560 -6.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TruFin Staked APT (TRUAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TruFin Staked APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.17$ 9.17 $ 9.17 24 ساعة مرتفع $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 عالية طوال الوقت $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 تغير السعر (1 ساعة) +1.13% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) -31.04%

معلومات سوق TruFin Staked APT (TRUAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: