سعر TruFin Staked APT (TRUAPT)
سعر TruFin Staked APT (TRUAPT) المباشر لليوم هو USD 9.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.96M. يتم تحديث سعر TRUAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TruFin Staked APT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر TruFin Staked APT خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.94M
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خلال اليوم، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -0.134286869939565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -2.1725022440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ -0.6007440560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TruFin Staked APT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.134286869939565
|-1.39%
|30 يوم
|$ -2.1725022440
|-22.96%
|60 يوم
|$ -0.6007440560
|-6.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TruFin Staked APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
-1.39%
-31.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
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