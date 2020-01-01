توكنوميكس Truffle Token (TRUFF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Truffle Token (TRUFF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Truffle Token (TRUFF) $TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform. الموقع الرسمي: https://www.truffletoken.meme الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1RJ9BPK4OiAGQBuupBt1H9CQcTLDvxPyf/view?usp=sharing اشتر TRUFF الآن!

توكنوميكس Truffle Token (TRUFF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Truffle Token (TRUFF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.59K $ 4.59K $ 4.59K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.59K $ 4.59K $ 4.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00281057 $ 0.00281057 $ 0.00281057 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Truffle Token (TRUFF)

توكنوميكس Truffle Token (TRUFF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Truffle Token (TRUFF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUFF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUFF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUFF، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUFF!

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