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سعر Truffle Token (TRUFF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 979.21K . يتم تحديث سعر TRUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Truffle Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46K - تغيير سعر Truffle Token خلال اليوم هو -4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Truffle Token (TRUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Truffle Token (TRUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Truffle Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106819$ 0.00106819 $ 0.00106819 عالية طوال الوقت $ 0.00281057$ 0.00281057 $ 0.00281057 تغير السعر (1 ساعة) +1.79% تغير السعر (1يوم) -4.88% تغير السعر (7 أيام) -50.42%

معلومات سوق Truffle Token (TRUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: