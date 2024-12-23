سعر Truffle Token (TRUFF)
سعر Truffle Token (TRUFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 979.21K. يتم تحديث سعر TRUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Truffle Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46K
- تغيير سعر Truffle Token خلال اليوم هو -4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Truffle Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Truffle Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.79%
-4.88%
-50.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform.
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