سعر Truffi (TRUFFI)
سعر Truffi (TRUFFI) المباشر لليوم هو USD 0.00273288. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRUFFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Truffi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.65
- تغيير سعر Truffi خلال اليوم هو -4.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Truffi مقابل USD هو $ -0.000140674012918368 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Truffi مقابل USD هو $ -0.0010500279 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Truffi مقابل USD هو $ -0.0020380545 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Truffi مقابل USD هو $ -0.0008832755646632786 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000140674012918368
|-4.89%
|30 يوم
|$ -0.0010500279
|-38.42%
|60 يوم
|$ -0.0020380545
|-74.57%
|90 يوم
|$ -0.0008832755646632786
|-24.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Truffi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.89%
-8.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Truffi is an ERC20i on-chain art project which was designed and animated by Shameless Studios. The goal is to create fun on-chain art and to take the ERC-20 inscriptions to the next level by introducing a flexible tier system and incorporating gamified elements like Seasonal Collections with rewards.
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