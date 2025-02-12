سعر TrueSight DAO Governance Token (TDG)
سعر TrueSight DAO Governance Token (TDG) المباشر لليوم هو USD 0.084447. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TDG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrueSight DAO Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.08
- تغيير سعر TrueSight DAO Governance Token خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.2138886536 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.0656313048 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.02838838723704448 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.2138886536
|+253.28%
|60 يوم
|$ +0.0656313048
|+77.72%
|90 يوم
|$ -0.02838838723704448
|-25.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrueSight DAO Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.01%
+76.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TrueSight DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on a mission to build a better world based on verifiable truth. We aim to heal the world with love by applying the open-source philosophy to drive social and environmental justice. Our purpose is to create a positive impact by building and contributing to open-source social ventures, earning governance tokens (TDG) in the process. Profits from these ventures increase the value of our tokens, enabling us to amplify our impact and support the self-actualization of our members. TrueSight DAO functions as a decentralized network of individuals working together to promote truth, love, and harmony. We leverage blockchain technology and open-source principles to empower contributors, reward value creation, and foster a community driven by autonomy, integrity, and diversity. The utility of TrueSight DAO lies in its ability to: 1. Drive social and environmental justice through open-source social ventures 2. Empower individuals towards self-actualization and personal growth 3. Increase token value through profitable ventures, amplifying impact 4. Foster a community based on verifiable truth, love, and harmony
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