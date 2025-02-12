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سعر TrueSight DAO Governance Token (TDG) المباشر لليوم هو USD 0.084447 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TDG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrueSight DAO Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.08 - تغيير سعر TrueSight DAO Governance Token خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TrueSight DAO Governance Token (TDG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.2138886536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.0656313048 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrueSight DAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.02838838723704448 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ +0.2138886536 +253.28% 60 يوم $ +0.0656313048 +77.72% 90 يوم $ -0.02838838723704448 -25.15%

تحليل سعر TrueSight DAO Governance Token (TDG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrueSight DAO Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084388$ 0.084388 $ 0.084388 24 ساعة مرتفع $ 0.084585$ 0.084585 $ 0.084585 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +76.06%

معلومات سوق TrueSight DAO Governance Token (TDG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: