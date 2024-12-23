احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PNL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PNL.

سعر True PNL (PNL) المباشر لليوم هو USD 0.01194651 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.05K . يتم تحديث سعر PNL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق True PNL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38 - تغيير سعر True PNL خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.89M

أداء سعر True PNL (PNL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.0014547743 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.0025988151 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.00356297825375651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.77% 30 يوم $ -0.0014547743 -12.17% 60 يوم $ -0.0025988151 -21.75% 90 يوم $ -0.00356297825375651 -22.97%

تحليل سعر True PNL (PNL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر True PNL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01184081$ 0.01184081 $ 0.01184081 24 ساعة مرتفع $ 0.01194651$ 0.01194651 $ 0.01194651 عالية طوال الوقت $ 0.383927$ 0.383927 $ 0.383927 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) -2.42%

معلومات سوق True PNL (PNL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: