سعر True PNL (PNL)
سعر True PNL (PNL) المباشر لليوم هو USD 0.01194651. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.05K. يتم تحديث سعر PNL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق True PNL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38
- تغيير سعر True PNL خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.89M
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خلال اليوم، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.0014547743 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.0025988151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر True PNL مقابل USD هو $ -0.00356297825375651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.77%
|30 يوم
|$ -0.0014547743
|-12.17%
|60 يوم
|$ -0.0025988151
|-21.75%
|90 يوم
|$ -0.00356297825375651
|-22.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر True PNL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.77%
-2.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TrueP&L builds on-and off-chain financial products for retail investors to achieve beautiful and transparent investment experience. First product — Robo-trading marketplace.True P&L develops a platform to help investors grow their capital without deep knowledge in trading, giving them an opportunity to choose strategies that suit their risk profile and get income with minimum efforts.
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