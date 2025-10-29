معلومات سعر True Base Army (TBA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0023274 أدنى سعر $ 0.00120571 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر True Base Army (TBA) في الوقت الحقيقي هو $0.00161003. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TBA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTBA على الإطلاق هو $ 0.0023274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00120571.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TBA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق True Base Army (TBA)

القيمة السوقية $ 1.61M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.61M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ True Base Army هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TBA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.61M.