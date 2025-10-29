سعر True Base Army المباشر اليوم هو 0.00161003 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TBA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TBA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر True Base Army المباشر اليوم هو 0.00161003 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TBA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TBA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TBA

معلومات سعر TBA

الموقع الرسمي لـ TBA

اقتصاد توكن TBA

توقعات سعر TBA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار True Base Army

سعر True Base Army (TBA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TBA إلى USD:

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار True Base Army (TBA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:32:12 (UTC+8)

معلومات سعر True Base Army (TBA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

سعر True Base Army (TBA) في الوقت الحقيقي هو $0.00161003. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TBA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTBA على الإطلاق هو $ 0.0023274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00120571.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TBA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق True Base Army (TBA)

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ True Base Army هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TBA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.61M.

سجل سعر True Base Army (TBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر True Base Army مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر True Base Army مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر True Base Army مقابل USD هو $ -0.0001903507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر True Base Army مقابل USD هو $ -0.0001934811575515643 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ -0.0001903507-11.82%
90 يوم$ -0.0001934811575515643-10.72%

ما هو True Base Army ( TBA )

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر True Base Army (TBA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر True Base Army (USD)

كم ستكون قيمة True Base Army (TBA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك True Base Army (TBA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة True Base Army.

تحقق الآن من توقعات سعر True Base Army!

عملة TBA إلى العملات المحلية

توكنوميكس True Base Army (TBA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس True Base Army (TBA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TBA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول True Base Army (TBA)

كم يساوي True Base Army (TBA) اليوم؟
سعر TBA المباشر في USD هو USD 0.00161003، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TBA إلى USD الحالي؟
سعر TBA إلى USD الحالي هو $ 0.00161003. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ True Base Army ؟
القيمة السوقية لعملة TBA هي $ 1.61M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TBA؟
العرض المتداول لتوكن TBA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TBA؟
حقق TBA سعرًا قياسيًا قدره 0.0023274 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TBA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00120571 TBA.
ما هو حجم تداول TBA؟
حجم تداول TBA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TBA هذا العام؟
قد يرتفع TBA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TBA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:32:12 (UTC+8)

تحديثات True Base Army (TBA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,857.15
$112,857.15$112,857.15

-1.55%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,992.85
$3,992.85$3,992.85

-2.53%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04050
$0.04050$0.04050

-12.79%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

-2.45%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2000
$3.2000$3.2000

-17.04%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,992.85
$3,992.85$3,992.85

-2.53%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,857.15
$112,857.15$112,857.15

-1.55%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

-2.45%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19300
$0.19300$0.19300

-3.38%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09000
$0.09000$0.09000

+4,400.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004200
$0.00004200$0.00004200

+546.15%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000065
$0.000000000000000000000065$0.000000000000000000000065

+490.90%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000348
$0.0000000348$0.0000000348

+304.65%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.116
$2.116$2.116

+182.13%