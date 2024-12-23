سعر TRRXITTE International (TRRXITTE)
سعر TRRXITTE International (TRRXITTE) المباشر لليوم هو USD 0.02900818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر TRRXITTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRRXITTE International الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.17
- تغيير سعر TRRXITTE International خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.0144928058 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.0356980696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.010035941011397433 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ +0.0144928058
|+49.96%
|60 يوم
|$ +0.0356980696
|+123.06%
|90 يوم
|$ +0.010035941011397433
|+52.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRRXITTE International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.22%
+4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).
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A$0.0461230062
|1 TRRXITTE إلى GBP
￡0.0229164622
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€0.027557771
|1 TRRXITTE إلى USD
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RM0.1302467282
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₺1.0207978542
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¥4.5400702518
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₽2.9817508222
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