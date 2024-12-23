احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRRXITTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRRXITTE.

سعر TRRXITTE International (TRRXITTE) المباشر لليوم هو USD 0.02900818 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M . يتم تحديث سعر TRRXITTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRRXITTE International الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.17 - تغيير سعر TRRXITTE International خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر TRRXITTE International (TRRXITTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.0144928058 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.0356980696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRRXITTE International مقابل USD هو $ +0.010035941011397433 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.22% 30 يوم $ +0.0144928058 +49.96% 60 يوم $ +0.0356980696 +123.06% 90 يوم $ +0.010035941011397433 +52.90%

تحليل سعر TRRXITTE International (TRRXITTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRRXITTE International: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02890631$ 0.02890631 $ 0.02890631 24 ساعة مرتفع $ 0.02924138$ 0.02924138 $ 0.02924138 عالية طوال الوقت $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) +4.85%

معلومات سوق TRRXITTE International (TRRXITTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: