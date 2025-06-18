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سعر TRRXITTE Ethereum (ETX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.42K . يتم تحديث سعر ETX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRRXITTE Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TRRXITTE Ethereum خلال اليوم هو -38.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر TRRXITTE Ethereum (ETX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRRXITTE Ethereum مقابل USD هو $ -0.000627128502430698 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRRXITTE Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRRXITTE Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRRXITTE Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000627128502430698 -38.68% 30 يوم $ 0 -67.00% 60 يوم $ 0 +85.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TRRXITTE Ethereum (ETX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRRXITTE Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00162132$ 0.00162132 $ 0.00162132 عالية طوال الوقت $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 تغير السعر (1 ساعة) -11.86% تغير السعر (1يوم) -38.68% تغير السعر (7 أيام) +197.84%

معلومات سوق TRRXITTE Ethereum (ETX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: