سعر TRRUE (TRRUE)
سعر TRRUE (TRRUE) المباشر لليوم هو USD 0.00793688. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRRUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRRUE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 595.17
- تغيير سعر TRRUE خلال اليوم هو -27.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TRRUE مقابل USD هو $ -0.002983532849257205 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRRUE مقابل USD هو $ -0.0034835029 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRRUE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRRUE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002983532849257205
|-27.32%
|30 يوم
|$ -0.0034835029
|-43.89%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRRUE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.04%
-27.32%
-8.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trrue is a pioneering blockchain ecosystem designed to empower impact-driven investments through cutting-edge technology and compliance-focused innovation. As a verified credential network and Layer-1 trust infrastructure for financial services, Trrue addresses critical challenges in the global investment landscape, including transparency, regulatory compliance, and sustainability. The Chain for Sustainable Innovation We build secure, compliant digital asset solutions designed for a sustainable and impact-driven future. Trrue Chain, our Layer-1 blockchain, provides tailored, cutting-edge infrastructure for businesses and individuals. From startups to enterprises, Trrue Chain empowers organisations with a focus on compliance, sustainability, and innovation.
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