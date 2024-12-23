سعر Troop (TROOP)
سعر Troop (TROOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.30K. يتم تحديث سعر TROOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Troop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.27
- تغيير سعر Troop خلال اليوم هو +1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M
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خلال اليوم، كان سعر Troop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Troop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Troop مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Troop مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-2.91%
|60 يوم
|$ 0
|-54.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Troop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+1.96%
-15.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TROOP: The Resistance of Oppressed Pavel—a powerful token that embodies our collective stand against injustice and tyranny. By holding TROOP, you are not just buying in a cryptocurrency; you are actively joining a movement dedicated to defending freedom and resisting the forces of oppression. This token symbolizes our unity and unwavering commitment to stand with Pavel, representing a collective force that cannot be silenced or subdued. Together, as TROOP holders, we form an unstoppable alliance, driven by a shared mission to fight for justice and uphold the principles of freedom. Stand with us, stand with Pavel, and let TROOP be the beacon of resistance in a world that needs our strength and solidarity.
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