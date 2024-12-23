سعر TRONKEY (TRONKEY)
سعر TRONKEY (TRONKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00151752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M. يتم تحديث سعر TRONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRONKEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93
- تغيير سعر TRONKEY خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر TRONKEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRONKEY مقابل USD هو $ -0.0000276358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRONKEY مقابل USD هو $ +0.0002098411 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRONKEY مقابل USD هو $ +0.0001830624772446837 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ -0.0000276358
|-1.82%
|60 يوم
|$ +0.0002098411
|+13.83%
|90 يوم
|$ +0.0001830624772446837
|+13.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRONKEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.53%
-24.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Donkey on TRON taking us to the sun. TRONKEY combines a love for Donkeys and the TRON Blockchain, launched by an experienced team with deep expertise within Blockchain Technology, cryptocurrency and community building. Inspired by the exciting potential of Meme coins on TRON, and the fast growing communities forming, Tronkey plans to build one of the strongest communities within the Web3 Space.
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